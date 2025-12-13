МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Требования европейцев по условиям окончания конфликта ухудшают положение Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети



"Максималистские требования Европы направлены на то, чтобы продемонстрировать принципы, добродетель и поддержку Украины, однако все, что они делают, - это обеспечивают ее разрушение", — говорится в публикации.

Дизен добавил, что кризис нашего времени заключается в том, что в Старом свете есть совершенно некомпетентные политические лидеры, перед которыми стоит задача пережить чрезвычайно разрушительный период, когда мир переходит от однополярной системы к многополярной.

Дизен добавил, что кризис нашего времени заключается в том, что в Старом свете есть совершенно некомпетентные политические лидеры, перед которыми стоит задача пережить чрезвычайно разрушительный период, когда мир переходит от однополярной системы к многополярной.



Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.