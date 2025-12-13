Рейтинг@Mail.ru
На Западе высказались об условиях окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 13.12.2025
На Западе высказались об условиях окончания конфликта на Украине
На Западе высказались об условиях окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 13.12.2025
На Западе высказались об условиях окончания конфликта на Украине
Требования европейцев по условиям окончания конфликта ухудшают положение Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2025
На Западе высказались об условиях окончания конфликта на Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Требования европейцев по условиям окончания конфликта ухудшают положение Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

"Максималистские требования Европы направлены на то, чтобы продемонстрировать принципы, добродетель и поддержку Украины, однако все, что они делают, - это обеспечивают ее разрушение", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины
Вчера, 14:18
Дизен добавил, что кризис нашего времени заключается в том, что в Старом свете есть совершенно некомпетентные политические лидеры, перед которыми стоит задача пережить чрезвычайно разрушительный период, когда мир переходит от однополярной системы к многополярной.

Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Чехия не станет гарантом для финансирования Украины, заявил Бабиш
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаМирный план США по Украине
 
 
