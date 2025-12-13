Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
Хорошие новости
 
14:44 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу - РИА Новости, 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
В Московском зоопарке продемонстрировали эмоции панды Диндин на выпавший снег, следует из Telegram-канала генерального директора Светланы Акуловой. РИА Новости, 13.12.2025
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу

В Московском зоопарке показали игры панды Диндин с мячом на выпавшем снегу

© Светлана Акулова/TelegramПанда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке
Панда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Светлана Акулова/Telegram
Панда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Московском зоопарке продемонстрировали эмоции панды Диндин на выпавший снег, следует из Telegram-канала генерального директора Светланы Акуловой.
На видео, опубликованном в Telegram-канале, мама-панда с детским восторгом играет в снегу, съезжает с горки и бегает с мячиком, рассекая снежный покров.
"Диндин не меньше Катюши рада сегодняшней погоде. С горки съехала, игрушками поиграла", - говорится в сообщении к видео.
Хорошие новости Общество Светлана Акулова Московский зоопарк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
