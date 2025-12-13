https://ria.ru/20251213/dindin-2061844850.html
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу - РИА Новости, 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
В Московском зоопарке продемонстрировали эмоции панды Диндин на выпавший снег, следует из Telegram-канала генерального директора Светланы Акуловой. РИА Новости, 13.12.2025
