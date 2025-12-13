Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии депутат вышел из партии из-за несогласия с курсом на русофобию
16:10 13.12.2025
В Эстонии депутат вышел из партии из-за несогласия с курсом на русофобию
В Эстонии депутат вышел из партии из-за несогласия с курсом на русофобию
в мире, россия, эстония, женева (город), владимир путин, оон
В мире, Россия, Эстония, Женева (город), Владимир Путин, ООН
В Эстонии депутат вышел из партии из-за несогласия с курсом на русофобию

ERR: депутат Ларченко вышел из Eesti 200 из-за несогласия с курсом на русофобию

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Эстонский депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко сообщил, что вышел из входящей в правящую коалицию партии Eesti 200 из-за несогласия с её курсом на вытеснение русского языка.
"Меня не устраивает, скажем так, определённый фон, который мы всё чаще видим. Это постоянное вытеснение всего русского языка из информационного пространства. При этом при строительстве Eesti 200 одним из краеугольных камней была интеграция... Мой выход из партии обусловлен тем, что я больше не вижу вариантов сделать в Eesti 200 что-то по-другому", - заявил депутат в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
Как пишет телерадиокомпания, Ларченко отметил, что информационное пространство должно быть доступным для всех жителей Эстонии не только технически, но и в понимании информации, в том числе на русском языке. По его словам, это касается и публичной сферы, в которой также наблюдается тенденция на ограничение русского языка.
"Сейчас вводится запрет на дубляж фильмов на русский язык. Я вообще не понимаю, зачем мы регулируем частный сектор. Если есть спрос - пусть будет", - указал Ларченко.
В середине сентября прошлого года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
В мире Россия Эстония Женева (город) Владимир Путин ООН
 
 
