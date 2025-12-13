"Месть русским ученым": новый поворот в деле захваченного Польшей археолога

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Киев обвиняет петербургского археолога Александра Бутягина в преступлениях, которых тот не совершал. А вот украинские олигархи и силовики действительно систематически расхищали культурное наследие Крыма до 2014-го. Об этом говорят коллеги российского ученого, задержанного в Варшаве. О подоплеке громкого ареста — в материале РИА Новости.

Сдали украинские археологи

"Александр Михайлович Бутягин находился в отпуске и сегодня не вышел на работу", — сообщили в Эрмитаже, комментируя информацию о задержании. Согласно польскому русскоязычному сайту "Вот так", археолога арестовали еще 4 декабря. В тот день он должен был читать лекцию в Варшаве. Ранее ученый выступил в Нидерландах, а затем планировал отправиться в Белград. По данным прессы, суд польской столицы заключил Бутягина под стражу на 40 дней. От показаний россиянин отказался.

Причина ареста — запрос со стороны Украины. В ноябре 2024-го СБУ возбудила против Бутягина дело по части четвертой статьи 298 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное с целью поиска движимых предметов, происходящих из объектов археологического наследия"). "Ущерб Украине" оценили более чем в 200 миллионов гривен (4,7 миллиона долларов). Наказание — от одного до десяти лет лишения свободы.

"Несколько удивлен тем, что в тот момент, когда судьба Украины решается на поле боя, они тратят время на такие дела", — комментировал обвинения сам Бутягин в 2024-м.

Внимание спецслужб к ученому привлекли украинские коллеги Бутягина. Уроженец Симферополя Симон Радченко, ныне научный сотрудник Университета Ставангера в Норвегии, рассказал польским СМИ, что вместе с другими активистами добился отмены выступления россиянина в Афинах в 2024-м. К аресту в Варшаве, по словам Радченко, он непричастен, однако приветствует такой исход.

Также он прокомментировал обвинение в "разграблении" Бутягиным крымских археологических памятников.

"Я не эксперт ни в этих понятиях, ни в этой теме вообще, — признает активист. — Но то, что он воткнул лопату в землю, — это преступление. И то, что он, скорее всего, деконтекстуализировал находки, вытаскивая их из земли, — это тоже преступление. В принципе, этого и достаточно".

Российские коллеги считают обвинения в "разрушении памятников" абсурдными. По их словам, Бутягин — один из лучших специалистов в своей области.

Удачливый и популярный

Сегодня Бутягин занимает пост заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. Ученый родился в 1971 году, коренной петербуржец. В детстве много времени проводил в Крыму по рекомендации врачей. Археологией занимался со школы. В 1993-м окончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета. Дипломная работа посвящена архаическому Мирмекию.

Начиная с того же года работает в Государственном Эрмитаже. С 1999-го — возглавляет экспедицию в Керчи.

"Бутягин копал в Крыму и конкретно в Мирмекии около 40 лет, пройдя путь от волонтера из археологического кружка до профессионала высочайшей квалификации мирового класса и начальника экспедиции. Он начинал копать в СССР, копал при Украине и Российской Федерации. И никаких претензий не возникало. С тех пор в его деятельности не изменилось ровным счетом ничего, кроме, возможно, возросшей компетентности", — замечает историк Клим Жуков.

© Фото : Государственный Эрмитаж Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа открыла клад античных золотых монет © Фото : Государственный Эрмитаж Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа открыла клад античных золотых монет

С 2010 года Бутягин также руководит экспедицией на раскопках в античном городе Стабии, который, как и Помпеи, был уничтожен в результате извержения Везувия.

"Если Александр с его уровнем раскопок что-то разрушает, то всю археологию на планете пора сворачивать. И, скажем, Италия доверяла ему исследования помпейских Стабий — на этом сверхответственном памятнике он ничего не разрушал, наоборот, всемерно способствовал качественным изысканиям, сохранению и музеефикации", — продолжает Жуков.

Широкую известность в Сети Бутягин приобрел благодаря активной просветительской работе — видеозаписи с его лекциями набирают сотни тысяч просмотров.

По словам коллег, как ученого Бутягина отличает важное для археологов качество — удачливость.

"Это такая наука, в которой удача не менее важна, чем систематический научный поиск. Когда-то Бутягин любил говорить, что найти в античном городе клад золотых монет так же реально, как золото — посреди современного города. А затем экспедиция под его руководством обнаружила в Мирмекии три монетных клада, два из которых абсолютно уникальны. Один — с почти сотней электровых монет (из сплава золота и серебра) из города Кизик, второй — с 30 золотыми монетами, большинство из которых — это чеканка Александра Македонского", — рассказывает кандидат исторических наук, археолог Александр Васильев.

Отметим, что экспедиция под руководством Бутягина передавала обнаруженные сокровища в местные крымские музеи — в том числе во времена, когда эти учреждения были украинскими. Так, оба уникальных клада, найденных Бутягиным и его командой, экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.

Украинские же власти, в отличие от российских археологов, относились к археологическому наследию Крыма, мягко говоря, утилитарно.

"Курировала СБУ"

После развала Союза киевские археологи испытывали острую нехватку финансирования. Крымом практически не занимались. В основном на полуострове работали местные и российские экспедиции. Команда Эрмитажа была одной из многих. Роль Киева сводилась в основном к тому, чтобы выдавать разрешение на раскопки.

При этом, по словам Васильева, украинские политики и олигархи открыто коллекционировали древние артефакты, оборот которых и тогда и сейчас официально запрещен. Так, Виктор Ющенко, будучи президентом, хвастался личной коллекцией трипольской керамики — он считал представителей этой культуры "древними украинцами". Незаконная торговля артефактами процветала в его окружении — приближенные знали, что подарить политику, чтобы ему угодить.

Публиковались каталоги частных коллекций олигархов. Один из них, Сергей Тарута, главный конкурент Рината Ахметова в Донбассе, хвастался древними ювелирными изделиями — подделки соседствовали с реальными находками, значительная часть которых имела крымское происхождение. Сокровища целенаправленно искали в гробницах, причем действовали максимально варварски.

"В Крыму разграбление памятников непосредственно курировала СБУ. Ситуация, при которой курган срывался тяжелой техникой под охраной автоматчиков, была нормой", — говорит Васильев.

© AP Photo / Peter Dejong Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме © AP Photo / Peter Dejong Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме

Добычу древностей поставили на поток. Артефакты из Крыма можно было найти на любой европейской барахолке. Примечательно, что именно Польша стала хабом для нелегальной продажи крымских древностей в Европу, отмечает археолог.

"Украинские олигархи и их обслуга не могут простить русским ученым, что те лишают их частные собрания крымских сокровищ, которые теперь становятся достоянием науки в объемах, Украине в принципе недоступных", — считает эксперт.

Он напоминает: Украина и так ограбила крымские музеи, присвоив выставку "Скифского золота", оказавшуюся в 2014-м в Нидерландах.

"Киев заявляет, что Россия использует археологию в пропаганде для обоснования "аннексии Крыма". И тут мы, в общем, вынуждены признать правоту украинской прокуратуры. Потому что отношение у двух стран к археологическому наследию полуострова абсолютно разное — тут даже нет предмета для дискуссий. Крым как мировая культурная сокровищница, безусловно, только выиграл от смены юрисдикции", — убежден Васильев.

"Есть шанс, что отпустят"

Сейчас Киев готовит документы для экстрадиции. Решение о выдаче должен принять польский суд. Исход может зависеть в том числе от внутриполитических настроений в Варшаве.

"В Польше очень сильно археологическое сообщество, в том числе античное направление. Александра Бутягина там отлично знают. И если они поведут себя как настоящие ученые, то, конечно, должны за него вступиться", — говорит Васильев.

Он уточняет, что нынешний президент страны Кароль Навроцкий — бывший директор Института национальной памяти, то есть тоже историк. При этом идеологически он враждебен украинскому национализму. Вероятно, у археологов есть прямые выходы на него — и теоретически повлиять на решение президента ученые могут. В таком случае есть надежда, что обвинения против Бутягина признают абсурдными и его отпустят.