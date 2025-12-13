Чибис: в Кировске после капремонта открыли культурный центр "Большевик"

МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Культурный центр "Большевик" открыли в Кировске Мурманской области после масштабной реконструкции, он разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра Кольского полуострова, который был построен в Хибинах в 1932 году, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Кировск получил подарок к Новому году — после капитального ремонта открыли "Большевик"! Старшее поколение ещё помнит его, как первый звуковой кинотеатр в Кольском Заполярье! В 1995 году он прекратил свою работу. Здание сначала использовалось как торговая площадка, а после и вовсе стояло без внимания. Мы много лет мечтали вернуть ему культурную жизнь и восстановить знаковый для города объект", - сообщил губернатор в Telegram-канале.

По словам главы региона, было принципиально важно сохранить внешнюю архитектуру здания, узнаваемый символ Кировска, и наполнить его новым содержанием. Власти региона вместе с руководством города, компанией "ФосАгро" сделали все возможное, чтобы сохранить объект, искали решение, средства, прошли этап стройки.

В итоге Кировск получил современный комплекс, отвечающий всем требованиям, здесь остался кинотеатр и создан ряд новых пространств, в том числе планетарий. "Уверен, он будет востребован и у молодежи, и у старшего поколения, которое столько сил вложило в развитие области, города, комбината. Это очень символично – настоящий подарок для всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта", – сказал Чибис в ходе церемонии открытия.

Как пояснили в правительстве региона, здание кинотеатра – уникальный памятник архитектуры советского конструктивизма, объект культурного наследия регионального значения. Работы по его капитальной реконструкции были начаты в 2022 году в рамках губернаторского плана "На Севере – жить!" при инвестиционном участии компании "ФосАгро": совокупные затраты на реновацию объекта составили более 1,5 миллиарда рублей. Одной из важнейших задач, которую ставили при реализации проекта – гармонично совместить исторический облик "Большевика", сверхсовременную мультимедийную начинку и яркое оформление интерьеров.

"Когда в 1930-х первый в Заполярье звуковой кинотеатр открыл двери – это была настоящая сенсация. Включаясь в проект его реконструкции совместно с правительством Мурманской области и администрацией города, мы надеялись, что обновленное пространство повторит этот успех и станет востребованным у северян. Думаю, у нас получилось. Уверен, мы по праву можем гордиться этим проектом, получилось очень красиво и современно", – отметил Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро"), слова которого приводит министерство информационной политики области.

Обновленный центр оснащен по последнему слову техники: четыре кинозала, планетарий, кинобар, детские игровые пространства для разных возрастов, конференц-зал, сувенирный магазин. Интересен объект будет и туристам, поток которых в Кировске только растет, считают власти региона.