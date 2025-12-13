ПРАГА, 13 дек — РИА Новости. Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«
"Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому, но мы ничего не будем гарантировать и не будем выделять деньги", — сказал он в видеосюжете на своей странице в Facebook*.
Бабиш — лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан"), выигравшего в октябре парламентские выборы. Его назначили новым премьером 9 декабря. Политик подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он также заявлял, что не потратит из госбюджета на помощь Киеву ни одной кроны.
ЕС, обещавший помогать Украине настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование замороженных российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Киев вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ему материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет кражей чужой собственности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
