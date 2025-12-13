Рейтинг@Mail.ru
Психиатры и психологи осмотрели жителей Чебоксар, пострадавших из-за БПЛА
13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 13.12.2025 (обновлено: 14:32 13.12.2025)
Психиатры и психологи осмотрели жителей Чебоксар, пострадавших из-за БПЛА
чебоксары
Врачи-психиатры осмотрели жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников
Врачи-психиатры осмотрели жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Лариса Тарасова | Минздрав Чувашии/Telegram
Врачи-психиатры осмотрели жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Врачи-психиатры осмотрели 14 жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников во вторник утром, еще 13 человек приняли психологи, сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.
По ее словам, Минздравом Чувашии организована информационная кампания среди жильцов затронутых домов: на подъездных путях к штабу размещены телефоны горячей линии для оказания психологической и терапевтической помощи. Специалисты проводят дополнительный обзвон населения с целью выявить нуждающихся в специализированной медицинской помощи.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
11 декабря, 20:48
"За сегодняшний день мы приняли 31 гражданина: 3 человека госпитализированы в связи с обострением хронических неинфекционных заболеваний, врачами-психиатрами осмотрено 14 пациентов, из них - 2 детей, психологами - 13 человек, из которых 3 детей", - написала Тарасова в своем Telegram-канале.
Она назвала главной задачей обеспечение максимального уровня заботы и внимания к каждому чебоксарцу, чтобы вернуть стабильность и комфорт в их повседневную жизнь.
"Мы делаем все возможное, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. Продолжаем наше межведомственное взаимодействие до полной стабилизации ситуации", - подчеркнула министр здравоохранения Чувашии.
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Чувашии оценили ущерб от атаки украинских беспилотников
10 декабря, 12:36
Она также отметила, что минздрав региона находится в постоянном контакте с администрацией города, министерством труда и соцзащиты населения.
"В оперативном штабе на проспекте Ивана Яковлева каждый горожанин может обратиться за консультациями и поддержкой одновременно по нескольким направлениям: восстановление поврежденного жилья, получение социальных выплат и материальной компенсации, оказание медицинской помощи и психолого-психиатрического сопровождения. На месте организовано дежурство бригады скорой помощи", - сообщила Тарасова.
Ранее власти региона сообщали, что во вторник ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов в Чебоксарах, пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
