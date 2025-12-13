Психиатры и психологи осмотрели жителей Чебоксар, пострадавших из-за БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Врачи-психиатры осмотрели 14 жителей Чебоксар после атаки украинских беспилотников во вторник утром, еще 13 человек приняли психологи, сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.
По ее словам, Минздравом Чувашии организована информационная кампания среди жильцов затронутых домов: на подъездных путях к штабу размещены телефоны горячей линии для оказания психологической и терапевтической помощи. Специалисты проводят дополнительный обзвон населения с целью выявить нуждающихся в специализированной медицинской помощи.
"За сегодняшний день мы приняли 31 гражданина: 3 человека госпитализированы в связи с обострением хронических неинфекционных заболеваний, врачами-психиатрами осмотрено 14 пациентов, из них - 2 детей, психологами - 13 человек, из которых 3 детей", - написала Тарасова в своем Telegram-канале.
Она назвала главной задачей обеспечение максимального уровня заботы и внимания к каждому чебоксарцу, чтобы вернуть стабильность и комфорт в их повседневную жизнь.
"Мы делаем все возможное, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. Продолжаем наше межведомственное взаимодействие до полной стабилизации ситуации", - подчеркнула министр здравоохранения Чувашии.
Она также отметила, что минздрав региона находится в постоянном контакте с администрацией города, министерством труда и соцзащиты населения.
"В оперативном штабе на проспекте Ивана Яковлева каждый горожанин может обратиться за консультациями и поддержкой одновременно по нескольким направлениям: восстановление поврежденного жилья, получение социальных выплат и материальной компенсации, оказание медицинской помощи и психолого-психиатрического сопровождения. На месте организовано дежурство бригады скорой помощи", - сообщила Тарасова.
Ранее власти региона сообщали, что во вторник ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов в Чебоксарах, пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы.
