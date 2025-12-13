Херсонская область частично осталась без света

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области частично осталась без электроснабжения, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Обесточена часть (подконтрольной ВСУ части – ред.) Херсонской области, в том числе - город Херсон", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
