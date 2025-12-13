Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение
04:22 13.12.2025
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение - РИА Новости, 13.12.2025
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение
Суд отправил экс-президента Боливии Луиса Арсе в предварительное заключение на пять месяцев по делу о коррупции, сообщил адвокат обвинения Эдуардо Леон. РИА Новости, 13.12.2025
2025
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение

Экс-главу Боливии Арсе отправили в предварительное заключение на пять месяцев

Луис Альберто Арсе Катакора
Луис Альберто Арсе Катакора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), - РИА Новости. Суд отправил экс-президента Боливии Луиса Арсе в предварительное заключение на пять месяцев по делу о коррупции, сообщил адвокат обвинения Эдуардо Леон.
Прокуратура Боливии ранее запросила предварительное заключение на три месяца.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
11 декабря, 03:16
"Вынесено постановление о пяти месяцах заключения для Луиса Арсе, которые он должен отбыть в тюрьме Ла-Паса", - сказал он.
Арсе был арестован в среду в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики (с 2006 по 2017 год), он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание
11 декабря, 05:18
 
В миреБоливияЛуис АрсеЭдуард Леонов
 
 
