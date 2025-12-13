Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение

САНТА-КРУС (Боливия), - РИА Новости. Суд отправил экс-президента Боливии Луиса Арсе в предварительное заключение на пять месяцев по делу о коррупции, сообщил адвокат обвинения Эдуардо Леон.

Арсе был арестован в среду в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики (с 2006 по 2017 год), он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.