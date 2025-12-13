https://ria.ru/20251213/bolivija-2061790317.html
Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение
Суд отправил экс-президента Боливии Луиса Арсе в предварительное заключение на пять месяцев по делу о коррупции, сообщил адвокат обвинения Эдуардо Леон. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:22:00+03:00
