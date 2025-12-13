Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 13.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации
Беженка из освобожденного Торского в ДНР Любовь Мединцева рассказала РИА Новости, как смогла эвакуироваться с сыном благодаря туману.
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Беженка из освобожденного Торского в ДНР Любовь Мединцева рассказала РИА Новости, как смогла эвакуироваться с сыном благодаря туману.
Министерство обороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая. Тем не менее село еще находится в опасной зоне вблизи линии фронта.
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
"Утром встали – туман. Сын говорит: "Ты как хочешь, но мы идем". Собрались и пошли… идем, а он кричит: "Люди, помогите", пока не наткнулись на солдат", - сказала Мединцева.
Она добавила, что российские военные при встрече с ними удивились тому, что гражданские решились на самостоятельную эвакуацию из населенного пункта.
