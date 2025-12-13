Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", сообщило Минобороны.

Министр обороны РФ вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в одном из военных медучреждений, за проявленные мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

"Вручая медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета – оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", - глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО", - говорится в сообщении ведомства.

Белоусов рассказал бойцу ВС РФ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным , который просил передать привет Герою России.

"Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет", – сказал министр обороны РФ.