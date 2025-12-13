https://ria.ru/20251213/belousov-2061881256.html
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин" - РИА Новости, 13.12.2025
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T20:33:00+03:00
2025-12-13T20:33:00+03:00
2025-12-13T21:00:00+03:00
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061885744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_602565811a956602d026398632177961.jpg
https://ria.ru/20251209/svo-2060837078.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060834662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061885744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89133141b9735e34b592a5afcc62ce6e.jpg
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", уничтожившему пять танков и 169 автомобилей ВСУ, сообщило Минобороны.
2025-12-13T20:33
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, россия
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору дрона с позывным "Филин"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", сообщило
Минобороны.
Министр обороны РФ
вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в одном из военных медучреждений, за проявленные мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
"Вручая медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета – оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", - глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Белоусов
рассказал бойцу ВС РФ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным
, который просил передать привет Герою России.
"Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет", – сказал министр обороны РФ.
Андрей Белоусов подчеркнул, что обязательно возьмет на контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался о его планах на будущее.