Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
20:33 13.12.2025 (обновлено: 21:00 13.12.2025)
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон"
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", уничтожившему пять танков и 169 автомобилей ВСУ, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", сообщило Минобороны.
Министр обороны РФ вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в одном из военных медучреждений, за проявленные мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Сергею Кузовлеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Запад"
9 декабря, 14:57
"Вручая медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета – оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным "Филин", - глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Белоусов рассказал бойцу ВС РФ о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который просил передать привет Герою России.
"Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет", – сказал министр обороны РФ.
Андрей Белоусов подчеркнул, что обязательно возьмет на контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался о его планах на будущее.
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток"
9 декабря, 14:49
 
