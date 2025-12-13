Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел встречу с военкорами - РИА Новости, 13.12.2025
19:34 13.12.2025 (обновлено: 20:40 13.12.2025)
Белоусов провел встречу с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.12.2025
2025
Белоусов провел встречу с военкорами

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, сообщило ведомство.
"Отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем Вооруженных сил России, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции", — говорится в публикации.

Также затрагивались вопросы материально-технического обеспечения подразделений на фронте.
Военкоры, в свою очередь, выступили с несколькими инициативами по совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО.
Как отмечал президент Владимир Путин, военные журналисты героически выполняют свой долг и объективно информируют общественность России и мира о происходящем в зоне боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
