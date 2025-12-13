Белоусов провел встречу с военкорами

"Отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем Вооруженных сил России, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции", — говорится в публикации.

Также затрагивались вопросы материально-технического обеспечения подразделений на фронте.

Военкоры, в свою очередь, выступили с несколькими инициативами по совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО.

Как отмечал президент Владимир Путин, военные журналисты героически выполняют свой долг и объективно информируют общественность России и мира о происходящем в зоне боевых действий.