Белоусов провел встречу с военкорами

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, сообщило ведомство.
"Отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем Вооруженных сил России, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции", — говорится в публикации.
Также затрагивались вопросы материально-технического обеспечения подразделений на фронте.
Военкоры, в свою очередь, выступили с несколькими инициативами по совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО.
Как отмечал президент Владимир Путин, военные журналисты героически выполняют свой долг и объективно информируют общественность России и мира о происходящем в зоне боевых действий.
