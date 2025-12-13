Рейтинг@Mail.ru
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/belorussiya-2061878903.html
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков - РИА Новости, 13.12.2025
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков
Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T20:09:00+03:00
2025-12-13T20:09:00+03:00
в мире
белоруссия
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867552987_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8cb4388e6fa7b120003532bb18776b20.jpg
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061872636.html
белоруссия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867552987_70:0:1137:800_1920x0_80_0_0_0ab549cfd979f75dc64d162f397299dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, вашингтон (штат), сша
В мире, Белоруссия, Вашингтон (штат), США
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков

Рыбаков: решение о снятии санкций с белорусского калия вступило моментально

© UN Photo/Manuel ElíasВалентин Рыбаков
Валентин Рыбаков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© UN Photo/Manuel Elías
Валентин Рыбаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Вот, как вы слышали сегодня, господин (спецпосланник США по Белоруссии Джон - ред.) Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
NYT рассказали, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула
Вчера, 18:48
 
В миреБелоруссияВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала