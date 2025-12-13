https://ria.ru/20251213/belorussiya-2061878903.html
Решение США по калийной отрасли вступило в силу моментально, заявил Рыбаков
Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 13.12.2025
Рыбаков: решение о снятии санкций с белорусского калия вступило моментально