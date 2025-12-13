Рейтинг@Mail.ru
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии
19:45 13.12.2025 (обновлено: 20:43 13.12.2025)
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2025
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии
Вашингтон не пытается повлиять на взаимоотношения Минска и Москвы, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 13.12.2025
в мире
сша
россия
белоруссия
валентин рыбаков
в мире, сша, россия, белоруссия, валентин рыбаков
В мире, США, Россия, Белоруссия, Валентин Рыбаков
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии

Рыбаков: США не пытаются влиять на отношения Белоруссии и России

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Вашингтон не пытается повлиять на взаимоотношения Минска и Москвы, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 и 13 декабря встречался в Минске с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом.
Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко
Вчера, 17:14
"Очень часто мне приходилось отвечать на вопрос о том, пытаются ли американцы каким-то образом повлиять на нас в наших взаимоотношениях с Россией. Я могу вас заверить: об этом никогда - я уже на многих переговорах подобных был - об этом никогда не заходила речь. Ни разу не было никаких попыток каким-то образом нас с Россией друг другу противопоставить, рассорить и так далее, и так далее", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.
"Американцы исходят, нынешняя администрация исходит из того, что у нас (Белоруссии - ред.) абсолютно тесные, теплые, дружеские, родственные, союзнические, какие угодно отношения с Российской Федерацией. И никаких попыток вмешаться в эти взаимоотношения никогда не было. И, я думаю, никогда не будет", - подчеркнул Рыбаков.
Дипломат отметил, что американцы также полностью понимают, что в ходе контактов с Вашингтоном Минск всегда отстаивал и будет отстаивать свои интересы.
"Господин Коул, как профессиональный, высококвалифицированный, очень уважаемый юрист, бизнесмен, для него очень важно поддерживать вот эти, так сказать, бизнес-отношения. Он не привносит в переговоры и в эти отношения какие-то личные моменты, какие-то эмоции. Он не на чьей стороне. Он понимает, что он отстаивает интересы Соединенных Штатов с полным пониманием, что наш президент отстаивает интересы Республики Беларусь и белорусского народа", - рассказал постпред Белоруссии при ООН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
Вчера, 19:18
 
