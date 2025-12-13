Рейтинг@Mail.ru
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
16:34 13.12.2025
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
За последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 156 человек, в том числе граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии, РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:34:00+03:00
2025-12-13T16:38:00+03:00
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан

Всего в Белоруссии Лукашенко помиловал 156 иностранных граждан

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. За последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 156 человек, в том числе граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
В субботу Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран.
"Всего за последнее время, с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них - граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии", - сообщает канал.
