Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
За последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 156 человек, в том числе граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии, РИА Новости, 13.12.2025
