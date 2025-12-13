Рейтинг@Mail.ru
США решили снять санкции с белорусского калия
14:36 13.12.2025 (обновлено: 15:29 13.12.2025)
США решили снять санкции с белорусского калия
США решили снять санкции с белорусского калия
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Белого дома Джон Коул. РИА Новости, 13.12.2025
Спецпредставитель Коул заявил о снятии США санкций с белорусского калия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Белого дома Джон Коул.
"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны Соединенных Штатов для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас", — привело его слова агентство Белта.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
8 августа, 14:49
Спецпредставитель уточнил, что Вашингтон и Минск продолжат обсуждать дальнейшую отмену ограничений.
"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — добавил Коул.

В пятницу и субботу спецпосланник провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений.

США сняли санкции с "Белавиа"
11 сентября, 14:20
США сняли санкции с "Белавиа"
11 сентября, 14:20
Штаты ввели ограничения против "Беларуськалия" в августе 2021 года при администрации Джо Байдена.
Совет ЕС, со своей стороны, внес компанию в санкционные списки в 2022-м, обосновав это решение ситуацией на Украине.

"Беларуськалий" — один из крупнейших производителей удобрений в мире.

США и Белоруссия обсуждают освобождение заключенных, пишет Reuters
26 ноября, 15:32
США и Белоруссия обсуждают освобождение заключенных, пишет Reuters
26 ноября, 15:32
 
