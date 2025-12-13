США решили снять санкции с белорусского калия

МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Белого дома Джон Коул.
"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны Соединенных Штатов для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас", — привело его слова агентство Белта.
Спецпредставитель уточнил, что Вашингтон и Минск продолжат обсуждать дальнейшую отмену ограничений.
"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — добавил Коул.
В пятницу и субботу спецпосланник провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений.
Штаты ввели ограничения против "Беларуськалия" в августе 2021 года при администрации Джо Байдена.
Совет ЕС, со своей стороны, внес компанию в санкционные списки в 2022-м, обосновав это решение ситуацией на Украине.
"Беларуськалий" — один из крупнейших производителей удобрений в мире.