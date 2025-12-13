https://ria.ru/20251213/basseyn-2061861621.html
В Якутии закрыли бассейн, где дети отравились хлором
В Якутии закрыли бассейн, где дети отравились хлором - РИА Новости, 13.12.2025
В Якутии закрыли бассейн, где дети отравились хлором
Сотрудники бассейна "Шахтер" в якутском городе Нерюнгри, где отравились парами хлора 13 детей, сообщили РИА Новости, что он закрыт по техническим причинам... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
