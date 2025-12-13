В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне

ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее минздрав региона сообщил, что 13 детей отравились хлором в бассейне в Нерюнгри. По данным прокуратуры республики, дети получили химические ожоги глаз.
«
"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря 2025 года после посещения секции плавания в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении ведомства.
В рамках уголовного дела изучается техническая документация, регламентирующая требования к санитарному состоянию бассейна.
Ход расследования контролируется руководством следственного управления.