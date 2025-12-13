В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне

«

"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря 2025 года после посещения секции плавания в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении ведомства.