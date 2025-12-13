Рейтинг@Mail.ru
В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне - РИА Новости, 13.12.2025
11:54 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/basseyn-2061822599.html
В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии, сообщает... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:54:00+03:00
2025-12-13T11:54:00+03:00
происшествия, нерюнгри, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нерюнгри, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее минздрав региона сообщил, что 13 детей отравились хлором в бассейне в Нерюнгри. По данным прокуратуры республики, дети получили химические ожоги глаз.
«
"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря 2025 года после посещения секции плавания в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении ведомства.
В рамках уголовного дела изучается техническая документация, регламентирующая требования к санитарному состоянию бассейна.
Ход расследования контролируется руководством следственного управления.
ПроисшествияНерюнгриРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала