БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

"У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию , они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.

Россия является страной, в которую была отправлена самая большая доля бананов за указанный период - 20,01%, за ней следуют США - 11,99%, Нидерланды - 7,32%, Турция - 5,41% и Германия - 4,84%.

"Мировое предложение бананов сократилось, особенно в Восточной Азии и некоторых частях Латинской Америки , из-за климатических факторов, что привело к снижению производства. Спрос остался стабильным, но это создало дисбаланс, приведший к росту спотовых цен. Фактически, средняя цена выросла с первой по прошлую неделю на 10,30 доллара, что побудило многие рынки, включая Россию, увеличить спотовый спрос. Тем не менее, цены на бананы выросли, особенно из-за упомянутых мной факторов", - сказал Саласар.

По его мнению, цены сохранят эту конъюнктуру в ближайшее время.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия закупает лишь 30% по спотовым ценам, а 70% - на базе контрактов.