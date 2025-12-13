Рейтинг@Mail.ru
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора - РИА Новости, 13.12.2025
10:10 13.12.2025
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора - РИА Новости, 13.12.2025
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской РИА Новости, 13.12.2025
Новости
экономика, россия, эквадор, сша, бананы
Экономика, Россия, Эквадор, США, Бананы
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора

РИА Новости: Россия стала лидером по покупкам бананов из Эквадора

© Pixabay / GabiSandaБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Pixabay / GabiSanda
Бананы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
"У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.
Бананы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал об экспорте бананов в Россию
30 марта, 11:17
Россия является страной, в которую была отправлена самая большая доля бананов за указанный период - 20,01%, за ней следуют США - 11,99%, Нидерланды - 7,32%, Турция - 5,41% и Германия - 4,84%.
"Мировое предложение бананов сократилось, особенно в Восточной Азии и некоторых частях Латинской Америки, из-за климатических факторов, что привело к снижению производства. Спрос остался стабильным, но это создало дисбаланс, приведший к росту спотовых цен. Фактически, средняя цена выросла с первой по прошлую неделю на 10,30 доллара, что побудило многие рынки, включая Россию, увеличить спотовый спрос. Тем не менее, цены на бананы выросли, особенно из-за упомянутых мной факторов", - сказал Саласар.
По его мнению, цены сохранят эту конъюнктуру в ближайшее время.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия закупает лишь 30% по спотовым ценам, а 70% - на базе контрактов.
Совокупный экспорт бананов Эквадора в период с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок, что на 3,86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Бананы - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
20 апреля, 18:31
 
ЭкономикаРоссияЭквадорСШАБананы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
