Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Выгоднее всего покупать авиабилеты заранее и на вторник и среду, выяснил корреспондент РИА Новости у представителей авиакомпаний РФ.

Авиакомпании гибко реагируют на спрос благодаря динамическому ценообразованию, поэтому авиабилеты обычно дешевле в периоды низкой активности, рассказали в S7

"Самый действенный способ сэкономить — выбирать для вылета будние дни, например, вторник или среду, а также избегать пиковых дней — в пятницу и воскресенье. Также рейсы в менее удобное время, рано утром или поздно вечером, часто стоят дешевле дневных", - пояснили в авиакомпании.

Факторами, влияющими на цены на авиабилеты, также являются сезонность и время покупки билета, сообщил представитель Smartavia

"Цена на авиабилет подчиняется нескольким базовым правилам. Одно из них следующее: чем раньше до вылета пассажир покупает билет тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета. Еще один фактор - сезонная зависимость", - отметили в Smartavia.