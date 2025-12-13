https://ria.ru/20251213/ataka-2061775068.html
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранена женщина
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранена женщина
Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.12.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранена женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА в селе Бирюч пострадала женщина