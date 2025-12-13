Рейтинг@Mail.ru
На ТЭЦ в Ангарске, где произошла авария, работают шесть котлов
06:04 13.12.2025
На ТЭЦ в Ангарске, где произошла авария, работают шесть котлов
На ТЭЦ в Ангарске, где произошла авария, работают шесть котлов
На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров. РИА Новости, 13.12.2025
© #кобзевнасвязи/TelegramТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров.
В Ангарске на ТЭЦ-9 в конце прошлой недели из строя вышли два котла, что привело к резкому снижению температуры в теплосети. В зону понижения температурного режима попали более полутора тысяч домов и 121 соцобьект. Байкальская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ-9, задействовала в ремонтных работах 250 человек.
"На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла", - написал Петров в Telegram-канале.
Он отметил, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме.
Параметры теплоносителя в сетях -110 градусов.
Аварии не зафиксированы. Жалоб от жителей в ЕДДС не поступало. На сетях электроснабжения все в рабочем режиме.
