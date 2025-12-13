ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация. Архивное фото

На ТЭЦ в Ангарске, где произошла авария, работают шесть котлов

ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров.

Ангарске на ТЭЦ-9 в конце прошлой недели из строя вышли два котла, что привело к резкому снижению температуры в теплосети. В зону понижения температурного режима попали более полутора тысяч домов и 121 соцобьект. Байкальская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ-9, задействовала в ремонтных работах 250 человек.

"На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла", - написал Петров в Telegram-канале.

Он отметил, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Параметры теплоносителя в сетях -110 градусов.