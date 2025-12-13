Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал допустимую дозу алкоголя - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 13.12.2025 (обновлено: 15:21 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/alkogol-2061791190.html
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
Врач назвал допустимую дозу алкоголя - РИА Новости, 13.12.2025
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
Допустимой дозой алкоголя принято считать 50-70 грамм крепкого напитка или бокал вина, однако даже такая порция создает дополнительную нагрузку на сердце,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:31:00+03:00
2025-12-13T15:21:00+03:00
общество
николай гуляев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103077/25/1030772574_0:151:2000:1276_1920x0_80_0_0_1f065501410215becc1aa30b9cf7a6fa.jpg
https://ria.ru/20251209/alkogol-2060703923.html
https://ria.ru/20250416/vrach-2011487245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103077/25/1030772574_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6adb8f2f0cdf3cdafb4522592e65e956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, николай гуляев, здоровье - общество
Общество, Николай Гуляев, Здоровье - Общество
Врач назвал допустимую дозу алкоголя

РИА Новости: допустимой дозой алкоголя считается 50-70 грамм крепкого напитка

© Fotolia / AhileosКрепкий алкоголь
Крепкий алкоголь - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Fotolia / Ahileos
Крепкий алкоголь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Допустимой дозой алкоголя принято считать 50-70 грамм крепкого напитка или бокал вина, однако даже такая порция создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды и печень, рассказал РИА Новости кардиолог Николай Гуляев.
"Существует устойчивое мнение, что небольшие дозы алкоголя, 50-70 грамм крепкого напитка или бокал хорошего вина, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают психоэмоциональное напряжение, нормализуют тонус сосудов, замедляют прогрессирование атеросклероза. Это мнение особенно устойчиво среди кардиологов", - сказал он.
Посетитель пьет пиво в кафе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака
9 декабря, 02:40
По словам Гуляева, наука и результаты независимых исследований и вовсе утверждают, что безопасных доз алкоголя не существует.
"Даже бокал вина "для сосудов" - не профилактика, а потенциальный фактор риска. Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически - один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве "лекарства" для сердца", - порекомендовал кардиолог.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя
16 апреля, 03:10
 
ОбществоНиколай ГуляевЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала