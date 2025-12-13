Врач назвал допустимую дозу алкоголя

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Допустимой дозой алкоголя принято считать 50-70 грамм крепкого напитка или бокал вина, однако даже такая порция создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды и печень, рассказал РИА Новости кардиолог Николай Гуляев.

"Существует устойчивое мнение, что небольшие дозы алкоголя, 50-70 грамм крепкого напитка или бокал хорошего вина, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают психоэмоциональное напряжение, нормализуют тонус сосудов, замедляют прогрессирование атеросклероза. Это мнение особенно устойчиво среди кардиологов", - сказал он.

"Даже бокал вина "для сосудов" - не профилактика, а потенциальный фактор риска. Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически - один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве "лекарства" для сердца", - порекомендовал кардиолог.