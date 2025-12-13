https://ria.ru/20251213/alkogol-2061791190.html
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
Врач назвал допустимую дозу алкоголя - РИА Новости, 13.12.2025
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
Допустимой дозой алкоголя принято считать 50-70 грамм крепкого напитка или бокал вина, однако даже такая порция создает дополнительную нагрузку на сердце,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:31:00+03:00
2025-12-13T04:31:00+03:00
2025-12-13T15:21:00+03:00
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Допустимой дозой алкоголя принято считать 50-70 грамм крепкого напитка или бокал вина, однако даже такая порция создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды и печень, рассказал РИА Новости кардиолог Николай Гуляев.
"Существует устойчивое мнение, что небольшие дозы алкоголя, 50-70 грамм крепкого напитка или бокал хорошего вина, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают психоэмоциональное напряжение, нормализуют тонус сосудов, замедляют прогрессирование атеросклероза. Это мнение особенно устойчиво среди кардиологов", - сказал он.
По словам Гуляева
, наука и результаты независимых исследований и вовсе утверждают, что безопасных доз алкоголя не существует.
"Даже бокал вина "для сосудов" - не профилактика, а потенциальный фактор риска. Таким образом, алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически - один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве "лекарства" для сердца", - порекомендовал кардиолог.