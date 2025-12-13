https://ria.ru/20251213/alehin-2061839573.html
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов - РИА Новости, 13.12.2025
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов
Блогер Роман Алехин* подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов в Промышленный районный суд города Курска, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:01:00+03:00
2025-12-13T14:01:00+03:00
2025-12-13T14:01:00+03:00
курск
курская область
роман алехин (блогер)
общество
курск
курская область
2025
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов
Блогер Роман Алехин обжаловал в суде включение в реестр иноагентов