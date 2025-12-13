Рейтинг@Mail.ru
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов
14:01 13.12.2025
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов
Блогер Роман Алехин* подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов в Промышленный районный суд города Курска
курск
курская область
роман алехин (блогер)
общество
курск
курская область
курск, курская область, роман алехин (блогер), общество
Курск, Курская область, Роман Алехин (блогер), Общество
Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов

КУРСК, 13 дек - РИА Новости. Блогер Роман Алехин* подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов в Промышленный районный суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов по региону.
Ранее признанный иноагентом блогер Алехин* заявлял РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения о включении его в реестр иностранных агентов.
"В Промышленный районный суд города Курска поступило административное исковое заявление Романа Алехина* к Министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
КурскКурская областьРоман Алехин (блогер)Общество
 
 
