В Москве провели акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек"
Акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек" провели в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек" провели в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе акции Деды Морозы и Снегурочки спустились с крыш на тросах и поднялись на автомобильных вышках к окнам больничных палат, чтобы поздравить юных пациентов с наступающим Новым годом.
Также ребятам представили новогодний спектакль, из развлекали аниматоры, фокусники, проводили мастер-классы, а также были организованы фудкорт и фотозона.