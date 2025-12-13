Акция "Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек" у Российской детской клинической больницы в Москве. 13 декабря 2025

Акция "Новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек" у Российской детской клинической больницы в Москве. 13 декабря 2025

В Москве провели акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек" провели в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе акции Деды Морозы и Снегурочки спустились с крыш на тросах и поднялись на автомобильных вышках к окнам больничных палат, чтобы поздравить юных пациентов с наступающим Новым годом.