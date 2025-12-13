Рейтинг@Mail.ru
В Москве провели акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек"
13:42 13.12.2025 (обновлено: 14:09 13.12.2025)
В Москве провели акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек"
Акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек" провели в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Акцию "Новогодний Десант Дедов Морозов и Снегурочек" провели в Российской детской клинической больнице имени Пирогова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе акции Деды Морозы и Снегурочки спустились с крыш на тросах и поднялись на автомобильных вышках к окнам больничных палат, чтобы поздравить юных пациентов с наступающим Новым годом.
Также ребятам представили новогодний спектакль, из развлекали аниматоры, фокусники, проводили мастер-классы, а также были организованы фудкорт и фотозона.
