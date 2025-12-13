Рейтинг@Mail.ru
В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов - РИА Новости, 13.12.2025
17:26 13.12.2025
В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов
В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов
В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов

Депутат Шеремет: заморозка активов РФ будет иметь негативные последствия для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной заморозке активов России будет иметь негативные последствия для европейских стран.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
Вчера, 08:00
"Подобное недальновидное решение Евросоюза – беспредел, грабеж и разрушение всех международных финансовых устоев и правил. Оно будет иметь негативные, в том числе, финансовые и инвестиционные последствия для европейских стран, враждебно настроенных по отношению к России. Россия оставляет за собой право симметричного ответа на любые выпады в свою сторону", - сказал Шеремет.
По его мнению, в ситуацию с заморозкой активов должен вмешаться президент США Дональд Трамп и повлиять на европейских политиков, которые своими провокационными решениями стопорят любое продвижение в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
"Если кто и обязан восстанавливать Украину, так это Евросоюз исключительно за свой счет. Именно ЕС и Британия, подпитывая и подстрекая киевский режим, были главным бенефициаром разжигаемого военного конфликта и срыва мирных переговоров", - сказал депутат.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
