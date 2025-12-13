СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной заморозке активов России будет иметь негативные последствия для европейских стран.

"Если кто и обязан восстанавливать Украину, так это Евросоюз исключительно за свой счет. Именно ЕС и Британия, подпитывая и подстрекая киевский режим, были главным бенефициаром разжигаемого военного конфликта и срыва мирных переговоров", - сказал депутат.