В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной заморозке активов России будет иметь негативные последствия для европейских стран.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Подобное недальновидное решение Евросоюза – беспредел, грабеж и разрушение всех международных финансовых устоев и правил. Оно будет иметь негативные, в том числе, финансовые и инвестиционные последствия для европейских стран, враждебно настроенных по отношению к России. Россия оставляет за собой право симметричного ответа на любые выпады в свою сторону", - сказал Шеремет.
По его мнению, в ситуацию с заморозкой активов должен вмешаться президент США Дональд Трамп и повлиять на европейских политиков, которые своими провокационными решениями стопорят любое продвижение в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
"Если кто и обязан восстанавливать Украину, так это Евросоюз исключительно за свой счет. Именно ЕС и Британия, подпитывая и подстрекая киевский режим, были главным бенефициаром разжигаемого военного конфликта и срыва мирных переговоров", - сказал депутат.
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00