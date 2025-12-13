Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России
03:08 13.12.2025 (обновлено: 03:22 13.12.2025)
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России - РИА Новости, 13.12.2025
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России
Решение ЕС заморозить российские государственные активы не неопределенный срок свидетельствует, что в Европе больше не признается верховенство права, пишет... РИА Новости, 13.12.2025
европа
евросоюз
euroclear
россия
украина
виктор орбан
кайя каллас
еврокомиссия
европа, евросоюз, euroclear, россия, украина, виктор орбан, кайя каллас, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, москва, киев, дмитрий песков, жан-ноэль барро
Европа, Евросоюз, Euroclear, Россия, Украина, Виктор Орбан, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Жан-Ноэль Барро
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России

JW: бессрочно заблокировав активы России, ЕС отказался от верховенства права

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Решение ЕС заморозить российские государственные активы не неопределенный срок свидетельствует, что в Европе больше не признается верховенство права, пишет издание Junge Welt.
"Верховенство закона в ЕС таким образом закончилось", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пока Россия воюет, от нее отщипывают куски
11 декабря, 08:00
Накануне глава Европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.
ЦБ России подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
10 декабря, 08:00
 
ЕвропаЕвросоюзEuroclearРоссияУкраинаВиктор ОрбанКайя КалласЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ миреМоскваКиевДмитрий ПесковЖан-Ноэль Барро
 
 
