"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Решение Брюсселя о бессрочной блокировке российских суверенных активов нанесло серьезный удар по Европе, окончательно разрушив ее репутацию перед всем миром, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
«
"ЕС, игнорируя опасности этой эскалации (Бессрочной заморозки активов России. — Прим. Ред.), пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете", — указывается в материале.
Пока Россия воюет, от нее отщипывают куски
11 декабря, 08:00
«
"ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. <…> Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?" — задалось вопросом издание.
Накануне глава Европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.
ЦБ России подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.