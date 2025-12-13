"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России

«

"ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. <…> Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?" — задалось вопросом издание.