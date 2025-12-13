Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 13.12.2025 (обновлено: 01:25 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061776867.html
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России - РИА Новости, 13.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:45:00+03:00
2025-12-13T01:25:00+03:00
в мире
россия
бельгия
италия
кирилл дмитриев
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061715334.html
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061661276.html
россия
бельгия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, италия, кирилл дмитриев, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, politico, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Италия, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России

Дмитриев: в ЕС столкнутся с последствиями в случае кражи российских активов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Politico сообщила, что Италия поддержала Бельгию в противодействии плану ЕС по передаче Киеву 210 миллиардов евро из замороженных активов России. По данным издания, вмешательство Рима подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
Вчера, 17:11
«

"Речь идет не только о России — речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия", — прокомментировал Дмитриев публикацию Politico в соцсети Х.

Накануне глава Европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.
ЦБ России подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
Вчера, 14:30
 
В миреРоссияБельгияИталияКирилл ДмитриевКайя КалласАнтониу КоштаЕвросоюзPoliticoРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала