https://ria.ru/20251213/aktivy-2061776867.html
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России - РИА Новости, 13.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:45:00+03:00
2025-12-13T00:45:00+03:00
2025-12-13T01:25:00+03:00
в мире
россия
бельгия
италия
кирилл дмитриев
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061715334.html
https://ria.ru/20251212/aktivy-2061661276.html
россия
бельгия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, италия, кирилл дмитриев, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, politico, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Италия, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
Дмитриев: в ЕС столкнутся с последствиями в случае кражи российских активов