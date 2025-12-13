Рейтинг@Mail.ru
08:00 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
Россия, Бельгия, Москва, Евросоюз, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал

Иск Банка России резко повысил шансы Euroclear лишиться всех активов в РФ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЦБ подал иск к Euroclear в российский суд. Юристы подчеркивают: ситуация вокруг опасной игры Евросоюза дошла до точки кипения, а шансы бельгийского депозитария остаться крайним в этой истории резко возросли. В таком случае огромные репутационные и финансовые потери гарантированы.

Терпение лопнуло

Планы ЕС в отношении замороженных активов вывели спор, за которым следит весь мир, на новый уровень. Еврокомиссия продолжает продвигать идею "репарационного кредита" Киеву за счет этих средств. И настаивает на "бессрочной" заморозке — без продления каждые шесть месяцев.
На этом фоне Банк России сообщил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании причиненных убытков.
Ущерб, как пояснил регулятор, складывается из суммы заблокированных средств, стоимости ценных бумаг и упущенной выгоды.
В ЦБ подчеркнули: готовы защищать свои интересы также в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов в государствах — членах ООН.
"Логика в том, что, пока ЕС обсуждает переход от "просто заморозки" к конструкциям, где активы де-факто становятся базой для финансирования Украины в 2026-2027 годах (в том числе через заимствование наличных средств у финансовых институтов, контролирующих эти активы), регулятор повышает юридическую цену любого шага, который можно трактовать как распоряжение чужой собственностью без согласия владельца", — объясняет Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.
В ЦБ решили действовать немедленно, пока схемы ЕК еще не кристаллизовались, подчеркивает аналитик.
Здание Центрального банка России

Euroсlear остался крайним

Надо сказать, сама Бельгия долгое время высказывалась резко против блокировки и тем более изъятия активов, предупреждая ЕС о грядущих юридических, финансовых и репутационных рисках. Однако под мощным давлением Евросоюза оттуда зазвучали и более "компромиссные" заявления.
Как сообщает Reuters, вице-премьер и министр бюджета Винсент ван Петегем согласился с тем, что замороженные средства в какой-то момент придется направить на нужды Украины. Но добавил: Бельгия "не пойдет на безрассудство", пока не будет достигнуто какое-либо соглашение по этому вопросу.
Депозитарий фактически стал заложником неправомерных действий ЕС, нарушающих все нормы международного права. Но не может ничего предпринять — Euroclear юридически связан режимом санкций Евросоюза.
Тем не менее, судя по всему, отвечать придется. По сути, реализуется тот сценарий, которого так боялась глава депозитария Валери Урбен, твердившая: "Мы не готовы оказаться в ситуации, когда Россия постучит в дверь с запросом на возврат ценных бумаг".
По идее, ЦБ должен был бы подавать иск против органов ЕС, заморозивших активы. Но этого не позволяет принцип суверенного иммунитета: российский суд по общему правилу не рассматривает иски к иностранным госорганам. Поэтому ограничились депозитарием, уточняет Сергей Будылин, советник адвокатского бюро "Бартолиус".
"Основным механизмом принудительного исполнения остается взыскание активов, находящихся в российской юрисдикции. Речь об имуществе европейских компаний, в том числе самого Euroclear", — добавляет Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе

Лишится активов

Разумеется, российские суды иск удовлетворят. И конечно, этот вердикт не признают на Западе.
Но перед депозитарием прямо сейчас замаячила крайне неприятная перспектива лишиться всего, что есть в России. А это 16 миллиардов евро.
"И захочет ли ЕС как-то компенсировать Euroclear потери — большой вопрос", — отмечает Будылин.

Шансов мало

В депозитарии уже откликнулись: "Готовы защищаться в российских судах". Но особого смысла в этом нет.
"В российской практике уже есть прецеденты, когда судам удавалось обязать депозитарий компенсировать полную стоимость портфелей, оставшихся недоступными владельцам. Хотя эти решения можно обжаловать и их исполнение зависит от правового режима, они создают неблагоприятный для Euroclear фон", — подчеркивает Гогаладзе.
Иск Центробанка, по ее словам, усиливает риски других аналогичных претензий и создает прецедентную нагрузку для депозитария.
Главный зал заседаний Конституционного суда России

Репутационный удар

Впрочем, материальные потери — ничто по сравнению с репутационными.
"Депозитарий работает со многими странами, в том числе с теми, которые не хотят ссориться с Москвой и приведут в исполнение решение российского суда. Это навсегда поставит крест на Euroclear как на организации, которую знает весь мир", — указывает Вячеслав Ушкалов, управляющий партнер АБ "Плешаков, Ушкалов и партнеры".
Своевременное решение

По мнению наблюдателей, иск подали вовремя. Теперь в публичном поле Брюсселю придется держать оборону на фронте международного права.
"Активы размещены в Западной Европе по большей части в еврооблигациях. То есть должница-Европа еще и крадет деньги кредитора. Все шито белыми нитками. Финансовая надстройка ЕС уже качается, западных соседей по континенту нужно оперативно "дожать", — говорит экономист Андрей Лобода.
ЦБ стремится зафиксировать убытки и создать юридический "якорь" для дальнейших действий: получить российское решение по существу, добавляет Шатов. И использовать сам факт спора как аргумент против любых конструкций ЕС, где суверенные активы превращают в источник ликвидности.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
 
РоссияБельгияМоскваЕвросоюзEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
