Афганистан работает над открытием делового центра в России - РИА Новости, 13.12.2025
07:08 13.12.2025
Афганистан работает над открытием делового центра в России
Афганистан работает над открытием делового центра в России
Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в... РИА Новости, 13.12.2025
Афганистан работает над открытием делового центра в России

Вид города Кабул
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
Афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи в мае 2024 года заявил, что Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр после того, как Россия открыла подобный центр в Кабуле в 2023 году.
Кабул - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Афганистан пробно поставил в Россию виноград и бахчевые
Вчера, 06:53
"Я думаю, что время настало, есть большой запрос со стороны афганского бизнеса… И, конечно, министр промышленности и торговли Афганистана, а также посол Афганистана в России работают над организацией делового центра в России", - прокомментировал Хабибуллин вопрос о прогрессе в открытии делового центра Афганистана в Москве.
Он также отметил, что раньше в торговом балансе Афганистана с Россией существенно превалировал экспорт российской продукции в Афганистан, сейчас же активизировался экспорт афганской продукции в Россию.
"В связи с этим возникает куча вопросов, которые нужно решать на месте", - добавил руководитель Российского делового центра.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал об отношениях России и Афганистана
4 декабря, 19:58
 
