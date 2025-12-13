Афганистан работает над открытием делового центра в России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи в мае 2024 года заявил, что Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр после того, как Россия открыла подобный центр в Кабуле в 2023 году.

"Я думаю, что время настало, есть большой запрос со стороны афганского бизнеса… И, конечно, министр промышленности и торговли Афганистана, а также посол Афганистана в России работают над организацией делового центра в России", - прокомментировал Хабибуллин вопрос о прогрессе в открытии делового центра Афганистана в Москве.

Он также отметил, что раньше в торговом балансе Афганистана с Россией существенно превалировал экспорт российской продукции в Афганистан, сейчас же активизировался экспорт афганской продукции в Россию.