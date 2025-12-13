https://ria.ru/20251213/aeroport-2061789628.html
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.12.2025
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:55:00+03:00
2025-12-13T03:55:00+03:00
2025-12-13T03:55:00+03:00
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg
https://ria.ru/20251212/aeroport-2061774023.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_44476fe6732b0c61a1b5873b7d370a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебоксары, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Чебоксары, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов