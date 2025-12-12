Рейтинг@Mail.ru
Почти 600 тыс звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья - РИА Новости, 12.12.2025
Новости Подмосковья
 
17:02 12.12.2025
Почти 600 тыс звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья
Почти 600 тыс звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья
Почти 600 тыс звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья

Колл-центр. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На горячую линию Минсоцразвития Подмосковья поступило более 587 тысяч звонков с начала года, что на 130 тысяч обращений больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Ежедневно на специальный номер горячей линии Минсоцразвития поступают около 2 тысяч обращений, а за месяц контакт-центр обрабатывает в среднем 49 тысяч вызовов от жителей региона. Жители обращаются с разными вопросами, но чаще всего их волнует получение пособий и льгот", — сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Так, в этом году жители чаще всего интересовались компенсацией за коммунальные услуги (47 тысяч вопросов), санаторно-курортным лечением (17 тысяч), поддержкой семей и детей (15 тысяч), а также ежемесячной доплатой к пенсии (14 тысяч).
В ведомстве отметили, что сотрудники обрабатывают запросы о трудоустройстве, социальной помощи инвалидам, поддержке семей с детьми, социальном обслуживании, опеке, социальных картах и многие другие.
Обратиться за помощью на горячую линию можно ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00 по телефону 122-6 с территории Московской области или 8-800-550-50-30 из любого региона России.
Более 7,5 млн звонков приняла и обработала робот Светлана в Подмосковье
