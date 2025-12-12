Почти 600 тыс звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На горячую линию Минсоцразвития Подмосковья поступило более 587 тысяч звонков с начала года, что на 130 тысяч обращений больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ежедневно на специальный номер горячей линии Минсоцразвития поступают около 2 тысяч обращений, а за месяц контакт-центр обрабатывает в среднем 49 тысяч вызовов от жителей региона. Жители обращаются с разными вопросами, но чаще всего их волнует получение пособий и льгот", — сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Так, в этом году жители чаще всего интересовались компенсацией за коммунальные услуги (47 тысяч вопросов), санаторно-курортным лечением (17 тысяч), поддержкой семей и детей (15 тысяч), а также ежемесячной доплатой к пенсии (14 тысяч).

В ведомстве отметили, что сотрудники обрабатывают запросы о трудоустройстве, социальной помощи инвалидам, поддержке семей с детьми, социальном обслуживании, опеке, социальных картах и многие другие.