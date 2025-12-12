Костин рассказал о первых тревожных звонках в отношениях России и Запада

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые тревожные звонки в отношениях РФ и Запада прозвучали на рубеже 2000-х и 2010-х, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Оглядываясь назад, острее понимаешь, насколько кардинально всего за несколько лет изменился глобальный контекст: сегодня так называемые токсичные валюты обеспечивают лишь 15% внешней торговли России, а отечественные банки в значительной мере заместили иностранное финансирование", - отметил Костин.