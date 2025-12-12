Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал о первых тревожных звонках в отношениях России и Запада - РИА Новости, 12.12.2025
11:01 12.12.2025
Костин рассказал о первых тревожных звонках в отношениях России и Запада
Первые тревожные звонки в отношениях РФ и Запада прозвучали на рубеже 2000-х и 2010-х, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 12.12.2025
2025
Костин рассказал о первых тревожных звонках в отношениях России и Запада

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые тревожные звонки в отношениях РФ и Запада прозвучали на рубеже 2000-х и 2010-х, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Казалось бы, все шло неплохо. Однако довольно скоро прозвучали первые тревожные звонки. На рубеже 2000-х и 2010-х пришло полное осознание того факта, что геополитического соперничества никто не отменял, а отсутствие идеологических разногласий совсем не означает, что Россию стали воспринимать как равного партнера, имеющего легитимные национальные интересы. А кризис 2008 года выявил и сильную зависимость от американской экономики", - сказал он журналу "Эксперт".
Костин отметил, что уже тогда обращал внимание "коллег по отрасли" на необходимость более активного использования национальной валюты во внешнеэкономической деятельности, но призыв не был услышан.
"Оглядываясь назад, острее понимаешь, насколько кардинально всего за несколько лет изменился глобальный контекст: сегодня так называемые токсичные валюты обеспечивают лишь 15% внешней торговли России, а отечественные банки в значительной мере заместили иностранное финансирование", - отметил Костин.
