Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина - РИА Новости, 12.12.2025
06:33 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/zhurnalist-2061564704.html
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина - РИА Новости, 12.12.2025
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина
Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T06:33:00+03:00
2025-12-12T06:33:00+03:00
в мире
донбасс
украина
владимир путин
донбасс
украина
в мире, донбасс, украина, владимир путин
В мире, Донбасс, Украина, Владимир Путин
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина

Итальянский журналист Бертолази назвал орден Дружбы от Путина большим стимулом

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу.
В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости.
Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.
