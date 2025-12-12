https://ria.ru/20251212/zhurnalist-2061564704.html
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина - РИА Новости, 12.12.2025
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина
Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года,... РИА Новости, 12.12.2025
Итальянский журналист рассказал о получении ордена Дружбы от Путина
Итальянский журналист Бертолази назвал орден Дружбы от Путина большим стимулом
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу.
В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости.
Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе
с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине
глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.