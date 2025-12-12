Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва

«

"Мы только прошли улицу, туда начали прилетать "Грады". Потом они (солдаты ВС РФ – ред.) нас провели. Я никогда не думала, что я могу эти рвы перейти, танковых три рва… сама в себя не поверила, что я могла пройти вот это вот все", – сказала Кулик.