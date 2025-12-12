Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва

ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Женщина в возрасте 73 лет Галина Кулик рассказала РИА Новости, как перелезла через три танковых рва, чтобы эвакуироваться в безопасный район из Красноармейска в ДНР.
"Мы только прошли улицу, туда начали прилетать "Грады". Потом они (солдаты ВС РФ – ред.) нас провели. Я никогда не думала, что я могу эти рвы перейти, танковых три рва… сама в себя не поверила, что я могла пройти вот это вот все", – сказала Кулик.
По ее словам, по пути ей пришлось выбросить сумку, которую она взяла из дома. Весь пеший путь эвакуации составил не менее 8 километров пересеченной местности, а в определенной местности мирным жителям приходилось идти "шаг в шаг" за российскими военными, чтобы не наступить на мину или другой взрывоопасный предмет.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.