Рейтинг@Mail.ru
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/zhitelnitsa-2061579712.html
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва - РИА Новости, 12.12.2025
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва
Женщина в возрасте 73 лет Галина Кулик рассказала РИА Новости, как перелезла через три танковых рва, чтобы эвакуироваться в безопасный район из Красноармейска в РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:19:00+03:00
2025-12-12T09:19:00+03:00
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059106167_0:57:1634:976_1920x0_80_0_0_411676dc676437893f347c6287f7494c.jpg
https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055743826.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059106167_129:0:1505:1032_1920x0_80_0_0_a9b49656ff8fc0579011d4961f260273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва

Жительница Красноармейска 73 лет рассказала, как перелезла через 3 танковых рва

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Женщина в возрасте 73 лет Галина Кулик рассказала РИА Новости, как перелезла через три танковых рва, чтобы эвакуироваться в безопасный район из Красноармейска в ДНР.
«

"Мы только прошли улицу, туда начали прилетать "Грады". Потом они (солдаты ВС РФ – ред.) нас провели. Я никогда не думала, что я могу эти рвы перейти, танковых три рва… сама в себя не поверила, что я могла пройти вот это вот все", – сказала Кулик.

По ее словам, по пути ей пришлось выбросить сумку, которую она взяла из дома. Весь пеший путь эвакуации составил не менее 8 километров пересеченной местности, а в определенной местности мирным жителям приходилось идти "шаг в шаг" за российскими военными, чтобы не наступить на мину или другой взрывоопасный предмет.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
18 ноября, 15:12
 
КрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала