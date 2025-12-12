Рейтинг@Mail.ru
Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за ДТП
16:07 12.12.2025 (обновлено: 16:16 12.12.2025)
Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за ДТП
Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за ДТП - РИА Новости, 12.12.2025
Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за ДТП
Пензенский районный суд приговорил к 13,5 годам лишения свободы 44-летнего жителя села Засечное за "пьяное" ДТП, в котором погибла семья из трех человек,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:07:00+03:00
2025-12-12T16:16:00+03:00
Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за ДТП

Житель Пензенской области получил 13,5 года колонии за смертельное ДТП

© Фото : СУ СКР по Пензенской областиПоследствия ДТП в селе Засечное Пензенскоой области. 4 сентября 2025
Последствия ДТП в селе Засечное Пензенскоой области. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : СУ СКР по Пензенской области
Последствия ДТП в селе Засечное Пензенскоой области. 4 сентября 2025
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пензенский районный суд приговорил к 13,5 годам лишения свободы 44-летнего жителя села Засечное за "пьяное" ДТП, в котором погибла семья из трех человек, сообщили в областной прокуратуре и СУСК.
Авария произошла 4 сентября 2025 года. Водитель легковой автомашины, 44-летний житель села Засечное, находившийся в состоянии опьянения и не имевший прав, выехал на перекресток улиц Алая и Олимпийская в селе Засечное Пензенского района на запрещающий сигнал светофора. Там он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП водитель Volkswagen и два пассажира - женщина и 7-летний ребенок - скончались на месте.
© Фото : СУ СКР по Пензенской областиОглашение приговора жителю села Засечное за "пьяное" ДТП, в котором погибла семья из трех человек
Оглашение приговора жителю села Засечное за пьяное ДТП, в котором погибла семья из трех человек - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : СУ СКР по Пензенской области
Оглашение приговора жителю села Засечное за "пьяное" ДТП, в котором погибла семья из трех человек
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в СУСК РФ по региону.
В прокуратуре Пензенской области добавили, что с подсудимого и его матери в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 14,4 миллиона рублей.
