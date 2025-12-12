Рейтинг@Mail.ru
10:48 12.12.2025
Жителя Белгородской области будут судить за сотрудничество с террористами
Жителя Белгородской области будут судить за сотрудничество с террористами
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:48:00+03:00
2025-12-12T10:48:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
губкинский городской округ
белгородская область
россия
губкинский городской округ
происшествия, белгородская область, россия, губкинский городской округ
Происшествия, Белгородская область, Россия, Губкинский городской округ
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия, после того как он согласился сотрудничать с запрещенным в РФ "Легионом "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по региону.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Губкинского городского округа, 1988 г.р., обвиняемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации… Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену
9 декабря, 14:03
Как отметили в ведомстве, преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ по Белгородской области. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
"По версии следствия, обвиняемый в феврале 2024 года установил связь с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, согласившись за денежное вознаграждение принимать участие в его деятельности. В марте и мае 2024 года он, выполняя указания кураторов, занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, патронов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на территориях Краснодарского края и Белгородской области, а также вел наблюдение за различными объектами и транспортными средствами в городе Москве", - сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Участник "Легиона "Свобода России"* получил 13 лет
4 декабря, 18:00
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияГубкинский городской округ
 
 
