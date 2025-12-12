Жителя Белгородской области будут судить за сотрудничество с террористами

БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия, после того как он согласился сотрудничать с запрещенным в РФ "Легионом "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Губкинского городского округа, 1988 г.р., обвиняемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации… Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ по Белгородской области. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

"По версии следствия, обвиняемый в феврале 2024 года установил связь с представителями украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, согласившись за денежное вознаграждение принимать участие в его деятельности. В марте и мае 2024 года он, выполняя указания кураторов, занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, патронов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на территориях Краснодарского края и Белгородской области, а также вел наблюдение за различными объектами и транспортными средствами в городе Москве", - сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.