Рейтинг@Mail.ru
Меркель отказалась от своего фирменного жеста - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/zhest-2061728961.html
Меркель отказалась от своего фирменного жеста
Меркель отказалась от своего фирменного жеста - РИА Новости, 12.12.2025
Меркель отказалась от своего фирменного жеста
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, об этом она рассказала во время мероприятия, организованного немецким журналом Stern в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:52:00+03:00
2025-12-12T17:52:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
фридрих мерц
ангела меркель
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756546894_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_af45bba505344285f2273fcf40174401.jpg
https://ria.ru/20251127/merkel-2058211848.html
https://ria.ru/20251116/es-2055309453.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756546894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c67c2c87f593755abfe6e0dcc1937bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), фридрих мерц, ангела меркель, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц, Ангела Меркель, ХДС/ХСС
Меркель отказалась от своего фирменного жеста

Экс-канцлер Германии Меркель призналась, что перестала складывать руки ромбом

© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении
 Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, об этом она рассказала во время мероприятия, организованного немецким журналом Stern в Берлине.
"Теперь мне это не подходит", — отметила она.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине
27 ноября, 23:35
Меркель поделилась тем, что почти перестала пользоваться "фирменным" жестом, при этом она рассказала о том, что все чаще замечает, как его копируют другие люди.
"Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат", — пошутила она.
​Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии "Христианско-демократический союз".
Меркель и нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в текущую должность, в том числе по вопросу миграционной политики. Однако в недавнем интервью для издания Spiegel она похвалила внешнюю политику нынешнего канцлера.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена
16 ноября, 16:25
 
В миреГерманияБерлин (город)Фридрих МерцАнгела МеркельХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала