Меркель отказалась от своего фирменного жеста

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, об этом она рассказала во время мероприятия, организованного немецким журналом Stern в Берлине.
"Теперь мне это не подходит", — отметила она.
Меркель поделилась тем, что почти перестала пользоваться "фирменным" жестом, при этом она рассказала о том, что все чаще замечает, как его копируют другие люди.
"Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат", — пошутила она.
Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии "Христианско-демократический союз".
Меркель и нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в текущую должность, в том числе по вопросу миграционной политики. Однако в недавнем интервью для издания Spiegel она похвалила внешнюю политику нынешнего канцлера.
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена
16 ноября, 16:25