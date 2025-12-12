Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
06:06 12.12.2025
В Японии повысили магнитуду землетрясения в префектуре Аомори
Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.
ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.
Толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,5.
После землетрясения было вынесено предупреждение об угрозе цунами. Так, по данным сейсмологов, приливная волна высотой до одного метра может подойти к восточному побережью префектур Аомори и Иватэ, а также к южному побережью острова Хоккайдо.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
