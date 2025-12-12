В Японии повысили магнитуду землетрясения в префектуре Аомори

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.

Толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,5.