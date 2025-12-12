https://ria.ru/20251212/zemletryasenie-2061563437.html
В Японии повысили магнитуду землетрясения в префектуре Аомори
В Японии повысили магнитуду землетрясения в префектуре Аомори
Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами. РИА Новости, 12.12.2025
В Японии повысили магнитуду землетрясения в префектуре Аомори
