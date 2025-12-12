Рейтинг@Mail.ru
Бывший британский офицер обвинил Зеленского в провалах на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 12.12.2025
Бывший британский офицер обвинил Зеленского в провалах на фронте
Бывший британский офицер обвинил Зеленского в провалах на фронте - РИА Новости, 12.12.2025
Бывший британский офицер обвинил Зеленского в провалах на фронте
Бывший британский офицер, являвшийся советником минобороны Украины, Глен Грант обвинил Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в... РИА Новости, 12.12.2025
украина, киев, германия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Германия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Бывший британский офицер обвинил Зеленского в провалах на фронте

Британский экс-офицер Грант обвинил Зеленского и Сырского в провалах на фронте

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший британский офицер, являвшийся советником минобороны Украины, Глен Грант обвинил Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.
Как рассказал газете Express Грант, проблемы Киева на поле боя возникают из-за плохого политического и военного руководства. Согласно изданию, Грант также отметил, что коррупция в украинском правительстве является серьёзным препятствием для способности вооруженных сил Украины выполнять свои функции.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
29 ноября, 17:45
"Проблема в том, что правительство не оказывает должной поддержки линии фронта... Поэтому происходит вся эта коррупция... Правительство на самом деле не делает того, что должно делать, чтобы поддержать линию фронта. Посмотрите, даже в крупных местах боевых действий именно гражданские лица по-прежнему приносят беспилотники... У меня есть друг из Германии, и он привозит беспилотники в Покровск, потому что у них их не хватает. Зеленский является главной проблемой", - заявил газете Грант.
Кроме того, он указал на провалы в работе Сырского, заявив, что его "тактика не отвечает современным требованиям".
В этой связи заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин в беседе с изданием предупредил, что ситуация на фронте вскоре может стать критической для Киева, и добавил, что он "давно не видел, чтобы противник наступал с такой скоростью".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
23 июня, 08:00
В августе газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат, писала, что украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава. По информации издания, Сырский "по-прежнему крайне непопулярен среди украинских солдат", многие из которых указывают на его задержки в приказах на отступление и деморализующие солдат приказы о наступлении на цели, не имеющие особой стратегической ценности. Газета отмечала, что добровольцев на Украине становится всё меньше, а некоторые солдаты предостерегают друзей от службы в армии.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского
15 ноября, 07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевГерманияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
