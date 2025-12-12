МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший британский офицер, являвшийся советником минобороны Украины, Глен Грант обвинил Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.

Как рассказал газете Express Грант, проблемы Киева на поле боя возникают из-за плохого политического и военного руководства. Согласно изданию, Грант также отметил, что коррупция в украинском правительстве является серьёзным препятствием для способности вооруженных сил Украины выполнять свои функции.

"Проблема в том, что правительство не оказывает должной поддержки линии фронта... Поэтому происходит вся эта коррупция... Правительство на самом деле не делает того, что должно делать, чтобы поддержать линию фронта. Посмотрите, даже в крупных местах боевых действий именно гражданские лица по-прежнему приносят беспилотники... У меня есть друг из Германии , и он привозит беспилотники в Покровск , потому что у них их не хватает. Зеленский является главной проблемой", - заявил газете Грант.

Кроме того, он указал на провалы в работе Сырского , заявив, что его "тактика не отвечает современным требованиям".

В этой связи заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин в беседе с изданием предупредил, что ситуация на фронте вскоре может стать критической для Киева, и добавил, что он "давно не видел, чтобы противник наступал с такой скоростью".

В августе газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат, писала, что украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава. По информации издания, Сырский "по-прежнему крайне непопулярен среди украинских солдат", многие из которых указывают на его задержки в приказах на отступление и деморализующие солдат приказы о наступлении на цели, не имеющие особой стратегической ценности. Газета отмечала, что добровольцев на Украине становится всё меньше, а некоторые солдаты предостерегают друзей от службы в армии.

Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.