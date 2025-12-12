МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Говоря о возможности проведения выборов на Украине в ближайшее время, Владимир Зеленский просто тянет время, возможно, Киев готовит провокацию, поделился с РИА Новости мнением экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
"Зеленский так заявил, что я не услышал категорического согласия на проведение выборов. Он сказал, что может провести выборы, но он не сказал, что мы проведем выборы через 60-90 дней. То есть пока категоричного согласия я не услышал. Ну, и поскольку я ничего хорошего от них не жду в принципе, то у меня закралась мысль, что это опять он тянет время для чего-то. Я думаю, для чего-то плохого", - сказал Прозоров.
По его оценке, Зеленский либо тянет время, надеясь подольше остаться у власти, либо вообще готовит какую-то провокацию, призванную повлиять на отношение к России в США.
"Кто знает, может они готовят какую-то колоссальную провокацию у нас на территории или в Европе, чтобы вообще разорвать все отношения России и Запада. Может провокация будет на территории США, в которой обвинят Россию. Вот как бы я ничего хорошего от них не жду. Поэтому я думаю, это просто затяжка времени с его стороны", - добавил экс-подполковник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
