Зеленский тянет время, заявил экс-подполковник СБУ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Говоря о возможности проведения выборов на Украине в ближайшее время, Владимир Зеленский просто тянет время, возможно, Киев готовит провокацию, поделился с РИА Новости мнением экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.