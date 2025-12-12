СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал обезьянничанием заявление Владимира Зеленского о проведении "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.

Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.

ДНР, "Зеленский по сути занимается обезьянничанием, говоря о референдуме. Референдумы уже прошли в Крыму , Запорожской и Херсонской областях ЛНР , где население ясно и четко обозначило свое будущее и возвращение в состав исторической родины России", - сказал Рогов

По его мнению, истинной целью заявления Зеленского о референдуме является попытка оттянуть время по мирным переговорам, чтобы как можно больше наворовать в условиях боевых действий.