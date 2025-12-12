https://ria.ru/20251212/zelenskiy-2061648946.html
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием - РИА Новости, 12.12.2025
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:42:00+03:00
2025-12-12T13:42:00+03:00
2025-12-12T13:42:00+03:00
в мире
россия
республика крым
херсонская область
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061507040.html
россия
республика крым
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, республика крым, херсонская область , владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Россия, Республика Крым, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Рогов
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
Председатель ОП Рогов назвал заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал обезьянничанием заявление Владимира Зеленского о проведении "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский
допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Зеленский по сути занимается обезьянничанием, говоря о референдуме. Референдумы уже прошли в Крыму
, Запорожской и Херсонской областях
, ДНР
, ЛНР
, где население ясно и четко обозначило свое будущее и возвращение в состав исторической родины России", - сказал Рогов
.
По его мнению, истинной целью заявления Зеленского о референдуме является попытка оттянуть время по мирным переговорам, чтобы как можно больше наворовать в условиях боевых действий.
"Зеленский пытается увиливать, чтобы затянуть боевые действия. Он может нарисовать любые результаты на подконтрольных ему территориях, реальное мнение народа никто учитывать не будет", - добавил Рогов.