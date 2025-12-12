Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
13:42 12.12.2025
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием
в мире, россия, республика крым, херсонская область , владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Россия, Республика Крым, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Рогов
В ОП назвали заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием

Председатель ОП Рогов назвал заявление Зеленского о референдуме обезьянничанием

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал обезьянничанием заявление Владимира Зеленского о проведении "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Зеленский по сути занимается обезьянничанием, говоря о референдуме. Референдумы уже прошли в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, ДНР, ЛНР, где население ясно и четко обозначило свое будущее и возвращение в состав исторической родины России", - сказал Рогов.
По его мнению, истинной целью заявления Зеленского о референдуме является попытка оттянуть время по мирным переговорам, чтобы как можно больше наворовать в условиях боевых действий.
"Зеленский пытается увиливать, чтобы затянуть боевые действия. Он может нарисовать любые результаты на подконтрольных ему территориях, реальное мнение народа никто учитывать не будет", - добавил Рогов.
В мире Россия Республика Крым Херсонская область Владимир Зеленский Владимир Рогов
 
 
