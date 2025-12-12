МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники.

"Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта. Обратите внимание, что даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами. Главная проблема — Зеленский", — цитирует издание слова бывшего подполковника британской армии Глена Гранта.

В материале подчеркивается, что потакание коррупции со стороны главы киевского режима лишает ВСУ возможности эффективно вести военные действия.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.