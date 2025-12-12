Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин - РИА Новости, 12.12.2025
16:14 12.12.2025
Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин
Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин
Владимир Зеленский в понедельник направится в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца, где, среди прочего, примет участие в переговорах в формате РИА Новости, 12.12.2025
в мире, германия, великобритания, владимир зеленский, фридрих мерц
В мире, Германия, Великобритания, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник направится в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца, где, среди прочего, примет участие в переговорах в формате евротройки, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.
"Владимир Зеленский приедет в понедельник в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 с участием европейских государств — Германии, Великобритании и Франции — а также Зеленского", - пишет издание.
Отмечается, что пока неясно, в какой именно форме пройдут переговоры. Также пока неизвестно, будет ли на них присутствовать представитель США, или же он подключится к переговорам дистанционно.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза передавало, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
24 октября, 14:03
 
В миреГерманияВеликобританияВладимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
 
Заголовок открываемого материала