Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник направится в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца, где, среди прочего, примет участие в переговорах в формате евротройки, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.
"Владимир Зеленский приедет в понедельник в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 с участием европейских государств — Германии, Великобритании и Франции — а также Зеленского", - пишет издание.
Отмечается, что пока неясно, в какой именно форме пройдут переговоры. Также пока неизвестно, будет ли на них присутствовать представитель США, или же он подключится к переговорам дистанционно.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза передавало, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
