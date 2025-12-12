На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского

"Киев действительно находится под давлением. <…> Она в трудном положении. Европейские союзники, возможно, воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными. Военная ситуация еще более напряженная", — говорится в материале.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.