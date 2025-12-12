На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа ставит Украину в тяжелое положение, которое усугубляется нехваткой финансирования и неудачами на фронте, пишет издание The Economist.
"Киев действительно находится под давлением. <…> Она в трудном положении. Европейские союзники, возможно, воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными. Военная ситуация еще более напряженная", — говорится в материале.
Издание отмечает, что коррупционный скандал на Украине также создает большие сложности для Зеленского.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
