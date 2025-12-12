Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 12.12.2025 (обновлено: 14:58 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/zayavlenie-2061667976.html
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского
Отказ Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа ставит Украину в тяжелое положение, которое усугубляется нехваткой финансирования и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:55:00+03:00
2025-12-12T14:58:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_b713ec2f83eef603ef881943133ed78d.jpg
https://ria.ru/20251212/zelenskiy-2061588892.html
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059330222.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c6b113c1591363caf70df9c553294062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского

Economist: отказ Зеленского принять мирный план США ослабляет Украину

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа ставит Украину в тяжелое положение, которое усугубляется нехваткой финансирования и неудачами на фронте, пишет издание The Economist.
"Киев действительно находится под давлением. <…> Она в трудном положении. Европейские союзники, возможно, воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными. Военная ситуация еще более напряженная", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за происходящего в зоне СВО
Вчера, 10:01
Издание отмечает, что коррупционный скандал на Украине также создает большие сложности для Зеленского.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
2 декабря, 18:55
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала