Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за завода на Украине

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Растут риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - сказал Ртищев на брифинге.
Генерал отметил, что здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.
"Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море", - сказал Ртищев.
"Обращаю ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось", - подчеркнул он.