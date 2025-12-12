Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за завода на Украине

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Растут риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Обращаю ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось", - подчеркнул он.