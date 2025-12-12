Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
10:19 12.12.2025
Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за завода на Украине
днепр (река), черное море, украина, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире
Днепр (река), Черное море, Украина, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за завода на Украине

Минобороны заявило о росте рисков загрязнения Днепра из-за химзавода на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Растут риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - сказал Ртищев на брифинге.
Генерал отметил, что здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.
"Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море", - сказал Ртищев.
"Обращаю ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось", - подчеркнул он.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
Вчера, 10:13
 
