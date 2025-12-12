Раскрыто, на сколько проиндексируют зарплаты бюджетникам в 2026 году

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют на 7,6% в 2026 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Депутат отметил, что это повышение касается учителей, воспитателей, преподавателей, врачей, медсестер и фельдшеров, сотрудников библиотек, музеев и театров, работников социальных учреждений, научных сотрудников, а также государственных гражданских служащих.