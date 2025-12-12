https://ria.ru/20251212/zapret-2061710622.html
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт - РИА Новости, 12.12.2025
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт
В городе Белая Церковь в Киевской области власти запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщило в пятницу украинское издание... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:54:00+03:00
2025-12-12T16:54:00+03:00
2025-12-12T17:09:00+03:00
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт
В Белой Церкви в Киевской области запретили "русскоязычный культурный продукт"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В городе Белая Церковь в Киевской области власти запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщило в пятницу украинское издание "Действительно".
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"В Белой Церкви запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняется в публикации, соответствующее решение принял городской совет Белой Церкви. Запрет касается в первую очередь публичного пространства: концертов, общественных мероприятий и музыки в различных заведениях.
Как напоминают украинские журналисты, подобные решения уже приняли в Киеве
, подконтрольном ВСУ
городе Запорожье
, Черкассах
, Хмельницкой
и Тернопольской областях
. Жители Одессы
постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.
После госпереворота на Украине
в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.