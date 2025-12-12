В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В городе Белая Церковь в Киевской области власти запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщило в пятницу украинское издание "Действительно".

Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.

"В Белой Церкви запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как уточняется в публикации, соответствующее решение принял городской совет Белой Церкви. Запрет касается в первую очередь публичного пространства: концертов, общественных мероприятий и музыки в различных заведениях.