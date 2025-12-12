Рейтинг@Mail.ru
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт - РИА Новости, 12.12.2025
16:54 12.12.2025 (обновлено: 17:09 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/zapret-2061710622.html
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт - РИА Новости, 12.12.2025
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт
В городе Белая Церковь в Киевской области власти запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщило в пятницу украинское издание... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:54:00+03:00
2025-12-12T17:09:00+03:00
В городе Киевской области запретили русскоязычный культурный продукт

В Белой Церкви в Киевской области запретили "русскоязычный культурный продукт"

© Фото : Белоцерковский городской советЗдание Белоцерковского городского совета
Здание Белоцерковского городского совета - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Белоцерковский городской совет
Здание Белоцерковского городского совета. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В городе Белая Церковь в Киевской области власти запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта", сообщило в пятницу украинское издание "Действительно".
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"В Белой Церкви запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняется в публикации, соответствующее решение принял городской совет Белой Церкви. Запрет касается в первую очередь публичного пространства: концертов, общественных мероприятий и музыки в различных заведениях.
Как напоминают украинские журналисты, подобные решения уже приняли в Киеве, подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкассах, Хмельницкой и Тернопольской областях. Жители Одессы постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В миреБелая Церковь (город)Киевская областьКиевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
