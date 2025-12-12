Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за неделю более 1530 военных ВСУ, два танка и 34 боевые бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю

ВСУ потеряли до 1530 военных в зоне группировки войск "Запад" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за неделю более 1530 военных ВСУ, два танка и 34 боевые бронемашины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
